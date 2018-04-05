Юная жительница Марушкинского стала призером творческого конкурса

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Ученица школы №2057 образовательной площадки №1 в деревне Марушкино Екатерина Кульбу стала призером городского этапа конкурса «История моей семьи в истории России — 2018». Информацию об этом 5 апреля сообщили в администрации поселения Марушкинское.

— В этом году от нашего образовательного учреждения выступило несколько человек. Ученице 5 класса Екатерине Кульбу удалось покорила жюри своей работой и стать призером конкурса в номинации «Личность в истории России». Ее проект назывался «Я помню! Я горжусь», — прокомментировали сотрудники администрации поселения Марушкинское.

Отметим, что в конкурсе поучаствовали дети от шести до десяти лет.