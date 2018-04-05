Звезды во главе с беременной Хилькевич устроили велопарад прямо на подиуме

За окном практически растаял снег, а значит самое время открывать велосипедный сезон. Весна пришла — весне дорогу! И это в прямом смысле. Ведь бренд Electra решил провести дефиле своих культовых и премьерных моделей.

На специально выстроенном подиуме представили красочные и дизайнерские велобайки, на которых прокатились российские селебрити, светские личности и популярные блогеры. Одной из первых на своем «железном коне» выехала актриса Анна Хилькевич . Недавно стало известно, что девушка ждет второго ребенка, но, как оказалось, не отказывается от физических нагрузок и выходов в свет.

Позже в своем микроблоге он написал о том, что любовь к велосипедам у него с детства.

— рассказал Антон.

А ты уже успела прокатиться по улицам города на велосипеде?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Фото: пресс-служба, Instagram