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Звезды во главе с беременной Хилькевич устроили велопарад прямо на подиуме
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Звезды во главе с беременной Хилькевич устроили велопарад прямо на подиуме 

WMJ.ru 25 минут назад
Фото: WMJ.ru
За окном практически растаял снег, а значит самое время открывать велосипедный сезон. Весна пришла — весне дорогу! И это в прямом смысле. Ведь бренд Electra решил провести дефиле своих культовых и премьерных моделей.
На специально выстроенном подиуме представили красочные и дизайнерские велобайки, на которых прокатились российские селебрити, светские личности и популярные блогеры. Одной из первых на своем «железном коне» выехала актриса Анна Хилькевич. Недавно стало известно, что девушка ждет второго ребенка, но, как оказалось, не отказывается от физических нагрузок и выходов в свет.
Следом за ней парад продолжили телеведущая Елена Летучая, Регина Тодоренко, Надежда Сыосвева, Константин Крюков, Наталья Османн, Ясмина Муратович, а самым ярким выходом удостоил зрителей Антон Лаврентьев, который по-настоящему зажег на сцене.
Позже в своем микроблоге он написал о том, что любовь к велосипедам у него с детства.
— рассказал Антон.
А ты уже успела прокатиться по улицам города на велосипеде?
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Фото: пресс-служба, Instagram
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