Воспитанники филиала «Росток» побывали на Красной площади 

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Дети и подростки из филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский» 4 апреля стали участниками экскурсии по Красной площади. Об этом сообщили на официальной странице бюджетного учреждения.
Ребята увидели Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного и Мавзолей Ленина.
Кроме того, воспитанники филиала «Росток» остановились у бронзового знака нулевого километра, который находится в проезде Воскресенские ворота, который соединяет Красную и Манежную площади. На этом месте по народной традиции они загадали желание.