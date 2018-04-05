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Воспитанники филиала «Росток» побывали на Красной площади
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Воспитанники филиала «Росток» побывали на Красной площади 

Администрация городского округа Щербинка 23 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Дети и подростки из филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский» 4 апреля стали участниками экскурсии по Красной площади. Об этом сообщили на официальной странице бюджетного учреждения.
Ребята увидели Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного и Мавзолей Ленина.
Кроме того, воспитанники филиала «Росток» остановились у бронзового знака нулевого километра, который находится в проезде Воскресенские ворота, который соединяет Красную и Манежную площади. На этом месте по народной традиции они загадали желание.
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