Глава QIWI привел новые доводы относительно крипторубля

Глава QIWI привел новые доводы относительно крипторубля— Современная финансовая система построена таким образом, что цифровые деньги начинают замещать наличность. Но это совершенно другие сущности, так как за цифровыми деньгами не стоит никаких физических данных. На данный момент это просто запись в реестре о количестве ваших средств и долговых обязательствах. Блокчейн и криптовалюты позволяют создать единый механизм, который может заменить наличные средства, так как никто не сможет влиять на заложенную информацию из вне, — отметил Сергей Солонин

— Есть множество факторов, которые нужно решить перед запуском крипторубля. Например, анонимность сделок. Несмотря на то, что правительство хочет избавиться от анонимности в интернете и при проведении платежей, некоторую степень анонимности лучше оставить. Это поможет пользователям чувствовать себя более защищенным. Самое главное — это максимально упростить пользование крипторублем, только в таком случае он сможет стать альтернативой наличным средствам, — добавил Сергей Солонин.