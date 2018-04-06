ZASPORT представил лукбук новой весенне-летней коллекции 

В весенне-летнюю коллекцию ZASPORT вошли традиционные для бренда худи, свитшоты, футболки, платья свободного кроя, кардиганы, куртки, спортивные костюмы. Аксессуарная линейка расширилась поясными сумками и рюкзаками, очками и коллекционными значками с Олимпийской тематикой. В качестве основных цветов дизайнеры ZASPORT выбрали нежно-розовый и нежно-голубой, красный и изумрудный, однако, классические черный, синий и серый также остались в коллекции.
Функциональность, комфорт и удобство, и, конечно, стильный молодёжный дизайн — самые важные аспекты для создания коллекций ZASPORT.
Основной приоритет ZASPORTcasual — поддержка активного образа жизни во всех его проявлениях. Так героями съёмки стали молодые люди и девушки, которые ни на секунду не останавливаются в своей деятельности: певица Татьяна Ткачук (группа «Моя Мишель»), победитель проекта «Tанцы» на ТНТ Ильшат Шабаев, актриса и чемпионка по конному поло Алёна Чехова, хоккеистка Нина Пирогова, сноубордистка Алёна Заварзина, фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Корее Дмитрий Соловьёв, sup-серфер Андрей Крайтор, гребец Влад Олейников, главный дизайнер и основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.