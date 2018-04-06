Как носить спортивную форму и выглядеть стильно

Помимо традиционных для бренда свитшотов и худи, в коллекцию вошли вещи с олимпийской тематикой. Кроме того, среди аксессуаров появилась трендовая поясная сумка нежно-розового цвета. Да и вся цветовая гамма коллекции теперь стала несколько нежнее, компанию классическому черному, серому и синему теперь составляют нежно-голубой и изумрудный. Не обошлось и без суперярких алых акцентов.

Такая коллекция отлично подойдет для тех, кто привык придерживаться активного образа жизни и никогда не останавливаться!

Фото: пресс-служба