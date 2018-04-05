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И спорт, и шик! Модные поясные сумки, алые худи и «папины» кроссовки в новом лукбуке ZASPORT
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И спорт, и шик! Модные поясные сумки, алые худи и «папины» кроссовки в новом лукбуке ZASPORT 

WMJ.ru 22 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Философия бренда — мотивация и активный образ жизни, а он невозможен без комфорта и функциональности, поэтому дизайнер Анастасия Задорина сделала акцент на удобство и молодежный дизайн. Цветовая гамма коллекции варьируется от черного и серого до изумрудного и алого. Почти все вещи однотонны, их украшают только логотипы бренда или Олимпийских игр. В съёмке рекламной кампании приняли участие спортсмены, например, серебряный призер по фигурному катанию на Олимпиаде в Корее Дмитрий Соловьёв, сноубордистка Алёна Заварзина, победитель проекта «Tанцы» Ильшат Шабаев, sup-серфер Андрей Крайтор и другие.
Модели дали несколько советов, как выбрать подходящую активность. «Чтобы держать себя в форме, нужно по-настоящему увлечься чем-то, будь то велопрогулки, йога, марафоны или верховая езда. Лучше всего работает формула: гармония внутреннего и внешнего. Занятие обязательно должно быть по душе, тогда форма подтянется», — говорит Алёна Чехова, участница съемки, актриса и чемпион по конному поло.
Листай фотогалерею и выбирай, в каком образе отправишься на вечернюю прогулку этим летом!
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Текст:Марина Токарева
Фото:Архивы пресс-служб
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