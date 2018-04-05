«Кольцовский дворик» переедет на Рощинскую по «дорожной карте»

Обманутым дольщикам ЖК «Кольцовский дворик» предоставят жилье в доме на улице Рощинской путем обмена квартир. На такой вариант уже согласились 70 дольщиков, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Вариант с обменом был озвучен 5 апреля на заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков директором Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александром Комаровым . Для ускорения процесса разработана «дорожная карта» — план мероприятий, необходимых для осуществления обмена. Правила обмена планируется утвердить на следующем заседании комиссии.

Стоит напомнить, что ЖК «Кольцовский дворик» — один из самых знаменитых екатеринбургских долевых долгостроев. ЖК расположен в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания «Диарт-Урал». Однако в 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. На сегодняшний день из пяти запроектированных домов относительно готов только один. От действий застройщика пострадало 458 человек.

В январе 2018 года в качестве возможного инвестора «Кольцовского дворика» называли компанию «Форум-групп», которая собиралась приступить к работам с 1 марта. Однако уже в середине марта случилась внезапная «рокировка»: застройщиком и инвестором проекта назначили САИЖК.

Как ранее пояснили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики, такая модель уже была отработана на достройке другого проблемного объекта — ЖК «Оптимист» в Первоуральске

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