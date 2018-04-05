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АСИ: ХМАО сэкономил 1 млрд рублей за счет применения ГЧП в дошкольном образовании
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АСИ: ХМАО сэкономил 1 млрд рублей за счет применения ГЧП в дошкольном образовании 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Привлечение частных инвестиций в сферу дошкольного образования позволило сэкономить 1 млрд бюджетных средств в Ханты-Мансийском автономном округе в 2017 году. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании Госсовета, которое проходит в четверг в Москве.
"Государственно-частные проекты прочно зарекомендовали себя как эффективный инструмент в вопросе развития частной инициативы. К примеру, в течение 2017 года в 39 регионах заключены соглашения государственно-частного партнерства (ГЧП). Благодаря привлечению негосударственного сектора в дошкольное образование Ханты-Мансийскому автономному округу за прошлый год удалось сэкономить 1 млрд региональных бюджетных средств", — сказала она.
Чупшева напомнила, что «в 2015 году в рамках Национальной предпринимательской инициативы именно рабочая группа АСИ была разработчиком регионального стандарта по конкуренции». По ее словам, задачей стандарта на региональном уровне должно было стать развитие конкуренции на региональных рынках, а также снижение нагрузки на региональные бюджеты. Глава АСИ добавила, что отдельное требование стандарта посвятили оптимизации деятельности субъектов естественных монополий.
"В республике Татарстан и республике Башкортостан в рамках деятельности межотраслевых советов потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий внедрен механизм технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий. Всего по результатам проведения такого аудита инвестиционных проектов в 2017 году в республике Татарстан экономия составила более 232 млн рублей, что составляет 34% от общей стоимости попавших под аудит инвестиционных проектов", — сообщила она.
По словам Чупшевой, в Башкирии «применение этого же механизма позволило сэкономить 138 млн рублей и снизить тарифы на технологическое подключение к электросетям до 53%». Она также отметила, что в Воронежской области создали «одну из лучших интерактивных карт по подключению к электрическим сетям».
Под председательством президента РФ Владимира Путина в Кремле в четверг проходит заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране.
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