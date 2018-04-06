Омская мэрия решила обследовать разрушающийся дом в Нефтяниках

Аварийный дом на ул. 20-го Партсъезда, 55 стал главной темой экстренного совещания, которое состоялось в мэрии накануне, 5 апреля. Мэр Омска Оксана Фадина поручила администрации оперативно найти подрядчика, который сможет отремонтировать здание. Также отмечается, что специалисты из мэрии уже предполагают, где возьмут деньги на ремонт многоэтажки.

Жильцам аварийного дома на время ремонта придётся переехать к друзьям или родственникам. Обладателям договоров социального найма предложат переждать ремонт в помещениях муниципального фонда.

«Для контроля за состоянием аварийного дома будет организовано круглосуточное дежурство. Кроме того, сигнальную ленту у разрушающейся стены заменят на временное ограждение, которое будет препятствовать проходу и проезду по опасному участку», — сообщили в мэрии.

Отметим, что стена в аварийном доме начала обрушаться ещё в конце марта, тогда возмущенные жители дома сообщили о ЧП в соцсетях.