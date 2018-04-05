Ещё
Детскую программу проведут на Коминтерна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детскую программу проведут на Коминтерна 

Управа района Бабушкинский 26 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
На улице Коминтерна, в кинотеатре «Вымпел» состоятся показы мультфильмов в рамках программы Суздальского фестиваля. Мультфильмы покажут детям в апреле.
Самых маленьких зрителей от нуля до шести лет ждут в кинотеатре 8 апреля. Для детей постарше, от шести до 12 лет, подготовили мультфильмы 12 и 15 апреля, а 9 и 10 апреля пройдут показы для тех, кто старше 12 лет.
Вход бесплатный; требуется предварительная регистрация на сайте «Москино» http://www.mos-kino.ru/event_845.html.
Кинотеатр «Вымпел» находится по адресу: улица Коминтерна, дом 8. (ск)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Жители СВАО определили на голосовании породы деревьев и кустарников для озеленения округа На Печерской улице откроется мобильная приемная соцзащиты «Здоровая акция» стартовала в Бабушкинском парке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила255
Войска ВВО подняты по тревоге126
«Крым захватим танками»420
В России введут новую меру пресечения38
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение