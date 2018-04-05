Детскую программу проведут на Коминтерна

На улице Коминтерна, в кинотеатре «Вымпел» состоятся показы мультфильмов в рамках программы Суздальского фестиваля. Мультфильмы покажут детям в апреле.

Самых маленьких зрителей от нуля до шести лет ждут в кинотеатре 8 апреля. Для детей постарше, от шести до 12 лет, подготовили мультфильмы 12 и 15 апреля, а 9 и 10 апреля пройдут показы для тех, кто старше 12 лет.

Вход бесплатный; требуется предварительная регистрация на сайте «Москино» http://www.mos-kino.ru/event_845.html.

Кинотеатр «Вымпел» находится по адресу: улица Коминтерна, дом 8. (ск)