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Международный аэропорт Платов расширяет региональную маршрутную сеть
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Международный аэропорт Платов расширяет региональную маршрутную сеть 

Ростовские Вести 27 минут назад
Международный аэропорт Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») расширяет региональную маршрутную сеть. С 1 апреля авиакомпания «Азимут» начала полеты из Ростова-на-Дону в Уфу, с 2 апреля — в Казань, с 5 апреля — в Минеральные Воды. В Уфу из Ростова-на-Дону можно будет улететь по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Платова в 01:10, в обратном направлении в 07:00. Рейсы в Казань так же будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Ростова-на-Дону в 16:00, вылет из Казани в 19:05. Полеты в Минеральные воды будут производиться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Платова в 20:15, обратно — в 22:15. Также авиакомпания «Азимут» планирует с 24 апреля открыть маршрут Ростов-на-Дону— Грозный, а с 1 мая — дополнительный рейс в Нижний Новгород.
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