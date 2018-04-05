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В Выхине-Жулебине прочтут лекцию о мультфильмах
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В Выхине-Жулебине прочтут лекцию о мультфильмах 

Управа района Выхино-Жулебино 29 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Лекцию о мультфильмах смогут услышать посетители Культурного центра «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп.2 в воскресенье, 8 апреля, в 18.00. Здесь состоится тематическая лекция, посвященная Всемирному дню мультфильма, который отмечается 6 апреля.
Посетители услышат увлекательный рассказ о создателях первых мультфильмов, о самых интересных и популярных мультфильмах современности. Завершится встреча показам одного из шедевров мультипликации.
Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке. (то)
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