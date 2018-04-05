Торговый центр Глушковых опасен для балахнинцев

Нарушения касаются пожарной безопасности в тех помещениях, которые до сих пор используют перевозчики для отправки пассажиров. Также не соответствуют требованиям пожарных регламентов комнаты, в которых работают диспетчеры и персонал. Кроме того, существует постоянная опасность для посетителей поражения электрическим током и возникновения пожара, сообщает СУ СК по Нижегородской области

Здание осмотрели в рамках доследственной проверки по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Нарушения подтверждены заключениями пожарно-технической и электро-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фигурантами дела являются депутат областного Законодательного собрания Александр Глушков , его брат — депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков, их юрист Анна Игнашева, Владимир Прядилов — рукводоитель фирмы «Петрол НН», которая занималась реконструкцией автостанции в Балахне, и директор муниципального автотранспортного предприятия «Балахнинское ПАП» Михаил Громов

По версии следствия, эта компания под видом реконструкции практически лишила балахнинцев транспортного узла. Подделав проектную документацию, они искусственно уменьшили площадь автовокзала. И впритык к нему построили двухэтажный торговый центр «Атак», который имеет тот же адрес — ул. Советская, дом 30. При этом снесли все инфраструктурные сооружения, необходимые для функционирования автовокзала, и изменили его планировку.

Прядилов и братья Глушковы скрылись от следствия, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Михаил Громов арестован до 25 апреля. Анна Игнашева помещена под домашний арест.