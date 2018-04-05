Ещё
Торговый центр Глушковых опасен для балахнинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговый центр Глушковых опасен для балахнинцев 

nn.ru 28 минут назад
Фото: nn.ru
Нарушения касаются пожарной безопасности в тех помещениях, которые до сих пор используют перевозчики для отправки пассажиров. Также не соответствуют требованиям пожарных регламентов комнаты, в которых работают диспетчеры и персонал. Кроме того, существует постоянная опасность для посетителей поражения электрическим током и возникновения пожара, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Здание осмотрели в рамках доследственной проверки по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Нарушения подтверждены заключениями пожарно-технической и электро-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фигурантами дела являются депутат областного Законодательного собрания Александр Глушков, его брат — депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков, их юрист Анна Игнашева, Владимир Прядилов — рукводоитель фирмы «Петрол НН», которая занималась реконструкцией автостанции в Балахне, и директор муниципального автотранспортного предприятия «Балахнинское ПАП» Михаил Громов.
По версии следствия, эта компания под видом реконструкции практически лишила балахнинцев транспортного узла. Подделав проектную документацию, они искусственно уменьшили площадь автовокзала. И впритык к нему построили двухэтажный торговый центр «Атак», который имеет тот же адрес — ул. Советская, дом 30. При этом снесли все инфраструктурные сооружения, необходимые для функционирования автовокзала, и изменили его планировку.
Прядилов и братья Глушковы скрылись от следствия, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Михаил Громов арестован до 25 апреля. Анна Игнашева помещена под домашний арест.
nn.ru: последние новости
Дзержинский завод попал в разработку столичного ФСБ В центре Нижнего Новгорода снесут 19 аварийных домов В СИЗО, где содержится Олег Сорокин, заклеивают камеры бумагой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила262
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»420
В России введут новую меру пресечения38
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение