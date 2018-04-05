Ещё
Ярославский бизнес выбрал электронное общение с «Ростелекомом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославский бизнес выбрал электронное общение с «Ростелекомом» 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Более половины корпоративных клиентов «Ростелекома» в Ярославской области перешли на электронный документооборот (ЭДО) в общении с цифровым провайдером. Это сделало взаимодействие более простым и оперативным. Система помогает решать задачи внутреннего делопроизводства и обмена документами, а электронная цифровая подпись придает им юридическую значимость.
Александр Догадин, директор филиала в Ярославской и Костромской областях: «Система электронного документооборота экономит самый ценный ресурс − время. По нашим подсчетам, получение платежных документов, передача их исполнителям, занесение в бухгалтерские системы и архивирование может занять до десяти часов рабочего времени. Клиенты „Ростелекома“, использующие ЭДО, тратят на эти действия несколько минут».
До 5 числа каждого месяца клиенты «Ростелекома» получают через систему ЭДО бухгалтерские документы и расшифровки услуг, заверенные цифровой подписью. В свою очередь, компания-клиент также подписывает их, и сразу возвращает обратно. Кроме того, в безбумажной форме осуществляется обмен актами сверки и договорами. При этом клиенты могут использовать уже имеющуюся цифровую подпись, которая применяется, в том числе, и для сдачи электронной отчетности в налоговую инспекцию.
Для обмена с провайдером документами в системе ЭДО необходимо принять приглашение «Ростелекома». Для этого достаточно подписать документ цифровой подписью в личном кабинете на одном из сайтов: www.sbis.ru или www.diadoc.ru. Оформить дополнительное соглашение можно также в офисах обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком», либо у персонального менеджера.
Бизнес
АиФ: последние новости
Московский мусор привезли на полигон «Скоково» под Ярославлем Виктория Скрипаль опубликовала открытое письмо в социальных сетях Как мы отдыхаем в майские праздники в 2018 году?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила262
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»420
В России введут новую меру пресечения38
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение