Ярославский бизнес выбрал электронное общение с «Ростелекомом»

Более половины корпоративных клиентов «Ростелекома» в Ярославской области перешли на электронный документооборот (ЭДО) в общении с цифровым провайдером. Это сделало взаимодействие более простым и оперативным. Система помогает решать задачи внутреннего делопроизводства и обмена документами, а электронная цифровая подпись придает им юридическую значимость.

Александр Догадин, директор филиала в Ярославской и Костромской областях: «Система электронного документооборота экономит самый ценный ресурс − время. По нашим подсчетам, получение платежных документов, передача их исполнителям, занесение в бухгалтерские системы и архивирование может занять до десяти часов рабочего времени. Клиенты „Ростелекома“, использующие ЭДО, тратят на эти действия несколько минут».

До 5 числа каждого месяца клиенты «Ростелекома» получают через систему ЭДО бухгалтерские документы и расшифровки услуг, заверенные цифровой подписью. В свою очередь, компания-клиент также подписывает их, и сразу возвращает обратно. Кроме того, в безбумажной форме осуществляется обмен актами сверки и договорами. При этом клиенты могут использовать уже имеющуюся цифровую подпись, которая применяется, в том числе, и для сдачи электронной отчетности в налоговую инспекцию

Для обмена с провайдером документами в системе ЭДО необходимо принять приглашение «Ростелекома». Для этого достаточно подписать документ цифровой подписью в личном кабинете на одном из сайтов: www.sbis.ru или www.diadoc.ru. Оформить дополнительное соглашение можно также в офисах обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком», либо у персонального менеджера.

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