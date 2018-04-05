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ОЗ-ХО, парниша. Запад отошел на заранее подготовленные позиции
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ОЗ-ХО, парниша. Запад отошел на заранее подготовленные позиции 

РИА Новости 34 минуты назад
ОЗ-ХО, парниша. Запад отошел на заранее подготовленные позицииПо Ильфу с Петровым, «словарь Вильяма Шекспира составляет 12 000 слов». А некоторым его потомкам и 300 слов «людоеда племени Мумбо-Юмбо» много. В «деле Скрипаля» они легко обходятся лексиконом гражданки Щукиной. Мрак. Жуть. Подумаешь! Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова, как и у Эллочки-людоедки, служат им передаточным звеном в разговоре с приказчиками универсальных магазинов. Пардон, с лидерами западных государств.
Правда, вместо «железно» у британцев — «с высокой вероятностью». А вместо «хо-хо» — ОЗХО. Так отныне Лондон и будет выражать свои эмоции, меняя интонацию в зависимости от обстоятельств. Потому что формально получил поддержку исполкома этой организации. Иначе и быть не могло. В нем же тоже люди сидят. Представляющие свои страны. Страны ЕС, НАТО и страны-партнеры США в Азии. Им — что «новичок», что «мексиканский тушкан», что «шанхайский барс». Поверят на слово. Они-то и выступили против предложения России провести совместное расследование. Набралось больше, чем «за». Но еще больше воздержались. Значит, тоже не против.
А в общем, «скучно, девушки». Скучно и предсказуемо. Когда Джонсон впервые обвинил Россию в отравлении — а случилось это раньше, чем в самой Британии узнали, кого нашли на скамейке в Солсбери — уже было понятно, что в какой-то момент он непременно свяжет это с Сирией. Месяц протянул — и вот как раз годовщина, как они говорят, «химической атаки в Хан-Шейхуне». Мол, прямая аналогия. И ведь на самом деле. Никаких доказательств, откровенная провокация и подключение ОЗХО только после удара по авиабазе Шайрат. То есть когда приговор уже приведен в исполнение.
Сейчас «Томагавки» заменили высылкой дипломатов. А сами отступают на заранее подготовленные позиции. Они суть: не важно, чей яд, но — Крым, Донбасс, Сирия, «вмешательства в выборы» и дальше по списку. У них там глубоко эшелонированная «доказательная» база. Стоило, например, главе химлаборатории в Портон-Дауне признаться, что источник газа обнаружить не удалось, как The Times со ссылкой на утечку из спецслужб тут же оповестила мир, что они таки нашли в России цех по производству «новичка». Ну, как они любят, все с той же «высокой вероятностью».
И, можно не сомневаться, что на вопрос «где именно?», они искренне ответят: «В России». И добавят: «Все остальное — это закрытая информация». И так, по секрету, сообщили, что Россия тестировала А-234, чтобы понять, способен ли он убивать. Глупость неимоверная. В расчете на тех, кто только включил телевизор и все пропустил. Смысл тестировать то, что уже лет 30 известно как боевое вещество? Но человек, который якобы в день атаки на Скрипалей прилетел в Лондон из России и через несколько часов улетел обратно, уже есть. Точнее, человека нет. Но о нем уже рассказали.
Как раньше рассказали о подруге, что привезла гречку с ядом для истосковавшегося по вкусу Родины шпиона. В общем, продолжение следует. «Ждем, — сказал Владимир Путин, когда у него спросили про это дело, — что возобладает здравый смысл». Видимо, нескоро. Хотя сегодня Совбез ООН. Но для Запада это значит только то, что вместо «хайли лайкли» прозвучит «Хейли лайкли». Это непереводимая игра слов. И означает она, что у каждого полпреда США есть своя «пробирка Пауэлла».
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
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