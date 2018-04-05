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Суд оценил отрезанную ногу в 150 тысяч рублей
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Суд оценил отрезанную ногу в 150 тысяч рублей 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
Ливенский районный суд Орловской области решил взыскать с ОАО «РЖД» в пользу местного жителя утраченный заработок и компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей. Мужчина стал инвалидом, попав под поезд.
Ночью 2 июня 2016 года он шел домой. На станции «Люблино» Московской железной дороги ОАО «РЖД» в 2:30 переходил железнодорожные пути. Видел вдалеке, как ему показалось, стоящий на пути состав, однако он ошибся, его левая нога попала под колеса движущегося состава. Мужчина от сильной боли потерял сознание. Его нашел машинист маневрового тепловоза. Орловцу поездом отрезало ногу. Пострадавший был доставлен бригадой скорой в больницу Москвы.
Сейчас ему установлена третья группа инвалидности. Мужчина вынужден передвигаться с помощью костылей, потерял возможность трудиться в прежнем объеме. Он заявил, что постоянно испытывает нравственные страдания, и попросил взыскать с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей и утраченный заработок.
Суд учел, что мужчина проявил грубую неосторожность, когда стал переходить пути в неустановленном для этого месте, поэтому сумма возмещения была значительно снижена.
Сообщение Суд оценил отрезанную ногу в 150 тысяч рублей появились сначала на РИА 57.
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