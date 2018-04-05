Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ за март

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов за март текущего года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В отдельном медиарейтинге по Центральному федеральному округу Воробьев также вошел в тройку лидеров, заняв второе место. Первое место — у Собянина, третье — у губернатора Тульской области Алексея Дюмина . Топ-3 за месяц не изменился.

В марте СМИ освещали посещение губернатором Московской области полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе, где Воробьев заявил, что местным детям дадут путевки в санатории. Воробьев также взял под личный контроль ситуацию на полигоне «Ядрово» и пообещал его законсервировать.

Кроме того, СМИ сообщали, что Воробьев снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова . Также в марте губернатор озвучил главную задачу властей Московской области — это оперативное решение проблем, связанных с мусорными полигонами. Воробьев отмечал, что закрытие 24 мусорных полигонов в Подмосковье помогло предотвратить глобальную экологическую катастрофу.

Помимо этого, в марте сообщалось, что Воробьев предложил отказаться от историко-культурной экспертизы территорий.

Рейтинги «Медиалогии» построены на основе базы СМИ, которая включает более 43,7 тысячи источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.