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Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ за март
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Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ за март 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов за март текущего года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».
«Медиалогия» составила медиарейтинг губернаторов, в который вошли действующие главы регионов РФ в марте. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, Воробьев стал вторым, замкнул топ-3 глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом Собянин и Воробьев своих мест за месяц не изменили, Кадыров поднялся на две позиции.
В отдельном медиарейтинге по Центральному федеральному округу Воробьев также вошел в тройку лидеров, заняв второе место. Первое место — у Собянина, третье — у губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Топ-3 за месяц не изменился.
В марте СМИ освещали посещение губернатором Московской области полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе, где Воробьев заявил, что местным детям дадут путевки в санатории. Воробьев также взял под личный контроль ситуацию на полигоне «Ядрово» и пообещал его законсервировать.
Кроме того, СМИ сообщали, что Воробьев снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Также в марте губернатор озвучил главную задачу властей Московской области — это оперативное решение проблем, связанных с мусорными полигонами. Воробьев отмечал, что закрытие 24 мусорных полигонов в Подмосковье помогло предотвратить глобальную экологическую катастрофу.
Помимо этого, в марте сообщалось, что Воробьев предложил отказаться от историко-культурной экспертизы территорий.
Рейтинги «Медиалогии» построены на основе базы СМИ, которая включает более 43,7 тысячи источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.
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