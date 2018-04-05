На черноморском побережье проектируют город будущего

Медиафорум в ВДЦ «Смена» собрал представителей детских и молодежных СМИ: лидеров и активистов детских и молодежных пресс-центров, лауреатов и победителей медиафестивалей, региональных, окружных, федеральных конкурсов по журналистике, победителей олимпиад по русскому языку и литературе.

Светлана Байкина из Краснодарского края практикуется в качестве юнкора в районной газете и является главным редактором школьной газеты. В «Смене» она хочет получить практический опыт и новые знания.

«Впечатления просто потрясающие, мне все понравилось, прочувствовала ту атмосферу, которая царит в «Смене», и поняла, насколько у нас огромная страна, которой мы все гордимся! На Медиафоруме я хочу научиться работать с камерой, снимать репортажи, писать статьи и создавать качественный контент», — заявила она.

Заместитель руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Сергей Пикулин отметил, насколько важна профориентация молодежи в области журналистики.

«Здесь в «Смене» у ребят есть уникальная возможность попробовать себя в различных профессиях. Я уверен, что они получат понимание, что работа в сфере СМИ — это очень серьезный труд, и им нельзя заниматься, не испытывая любви и уважения к этой профессии! Пробуйте, ошибайтесь, ничего не бойтесь, для этого и существует образовательная программа!», — пригласил он.

Одновременно в центре стартовала смена «Всероссийский фестиваль юных туристов — краеведов». На торжественном открытии заслуженный путешественник, краевед Николай Тарарушкин поприветствовал ребят и пригласил их принять участие в ключевых всероссийских событиях туристической направленности: «Наш фестиваль в „Смене“ проходит в рамках 100-летия образования детско-юношеского туризма и Года культуры в странах СНГ, Года волонтера в РФ , героических страниц 75-летия ВОВ. Уверен, что мы с вами еще не раз встретимся на самых крупных туристических мероприятиях, всероссийских слетах».

Участники проекта «Я — Гражданин» в «Смене» за две недели смогут узнать, как не допустить фальсификации истории, научаться разбирать и собирать автомат, создадут патриотические проекты, а также будет нести почетную Вахту Памяти около памятника учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне.

На образовательном проекте «Волонтер» юные добровольцы узнают много нового о волонтерской деятельности, пройдут обучение по 5 направлениям: медиа, event, социальное, спортивное и экологическое. Мальчишки и девчонки создадут собственный социальный проект, который смогут реализовать в своем городе.

На профориентационной смене «Город мастеров» ребята освоят множество рабочих профессий на практике. Итогом смены станет создание проекта города будущего.