Ещё
В Химках прошел парад коммунальной техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Химках прошел парад коммунальной техники 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Химках представили коммунальную технику, которая будет работать в округе в весенне‐летний период. Одна из новинок, которой город обзавелся в этом сезоне, — тротуароуборочная машина.
Тротуароуборочная машина обладает важным преимуществом — спецтехника справляется с необходимыми задачами как летом, так и зимой. Для летней уборки тротуаров используются плуг, специальные щетки и поливомоечное оборудование. Плуг позволяет очистить дорожное покрытие от основной грязи, а щетки завершают работу, зачищая поверхность дороги от мелкого мусора. Кроме этого, в параде техники приняли участие поливомоечные машины, погрузчики и пылесос.
весенне-летнему
периоду готовы, посмотрели сегодня всю технику. Мы чуть раньше переходим на весенний режим, нежели нам предписывает Министерство, соответственно в рамках месячника и постановления главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, к месячнику мы приступили
Валерий Харитонов, начальник Управления ЖКХ и благоустройства г.о. Химки.
Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев заявил о том, что количество жалоб на уборку снега в регионе за неделю сократилось в два раза.
360tv.ru: последние новости
Юлия Скрипаль рассказала, что пришла в себя неделю назад «Почта России» увеличила ряд показателей в 2017 году Бывший глава Кемеровской области стал депутатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила262
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»420
В России введут новую меру пресечения38
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение