В Химках прошел парад коммунальной техники

Химках представили коммунальную технику, которая будет работать в округе в весенне‐летний период. Одна из новинок, которой город обзавелся в этом сезоне, — тротуароуборочная машина.

Тротуароуборочная машина обладает важным преимуществом — спецтехника справляется с необходимыми задачами как летом, так и зимой. Для летней уборки тротуаров используются плуг, специальные щетки и поливомоечное оборудование. Плуг позволяет очистить дорожное покрытие от основной грязи, а щетки завершают работу, зачищая поверхность дороги от мелкого мусора. Кроме этого, в параде техники приняли участие поливомоечные машины, погрузчики и пылесос.

весенне-летнему

периоду готовы, посмотрели сегодня всю технику. Мы чуть раньше переходим на весенний режим, нежели нам предписывает Министерство, соответственно в рамках месячника и постановления главы городского округа Химки Дмитрия Волошина , к месячнику мы приступили

Валерий Харитонов , начальник Управления ЖКХ и благоустройства г.о. Химки.