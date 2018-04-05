В Химках прошел парад коммунальной техники 

В Химках представили коммунальную технику, которая будет работать в округе в весенне‐летний период. Одна из новинок, которой город обзавелся в этом сезоне, — тротуароуборочная машина.
Тротуароуборочная машина обладает важным преимуществом — спецтехника справляется с необходимыми задачами как летом, так и зимой. Для летней уборки тротуаров используются плуг, специальные щетки и поливомоечное оборудование. Плуг позволяет очистить дорожное покрытие от основной грязи, а щетки завершают работу, зачищая поверхность дороги от мелкого мусора. Кроме этого, в параде техники приняли участие поливомоечные машины, погрузчики и пылесос.
весенне-летнему
периоду готовы, посмотрели сегодня всю технику. Мы чуть раньше переходим на весенний режим, нежели нам предписывает Министерство, соответственно в рамках месячника и постановления главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, к месячнику мы приступили
— Валерий Харитонов, начальник Управления ЖКХ и благоустройства г.о. Химки.
Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев заявил о том, что количество жалоб на уборку снега в регионе за неделю сократилось в два раза.