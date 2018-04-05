Ливневую канализацию начали прочищать в Дубне

Это необходимая мера, чтобы избежать подтопления городских улиц.

Обслуживает систему

производственно-техническое

объединение городского хозяйства. Его сотрудники очищают дождеприемные решетки от снега и наледи. Их поднимают, убирают листву и песок. За зиму и начало весны такого мусора накопилось много. Специалисты используют также каналопрочистную машину. Струей воды под большим давлением они чистят трубопроводы.

Работы запланированы масштабные. Будут прочищены, в первую очередь, самые проблемные места, где есть уже подтопления, где трубопроводы засорены. Эти места мы уже определили. В том году мы тоже обслуживали ливневую канализацию, опыт уже есть. И активно сейчас приступаем к работам для того, чтобы город наш не утонул в воде

— Павел Гришин, генеральный директор «ПТО Городского хозяйства».