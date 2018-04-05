Дмитрий Азаров: «Справедливая конкуренция создаст основу опережающего развития Самарской области» 

Справедливая и равная конкуренция среди предприятий малого и среднего бизнеса — фундаментальный принцип развития экономики страны. Об этом сегодня шла речь на заседании Государственного совета, который прошел в Кремле. Как отметил глава государства Владимир Путин, каждый регион должен определить для себя предметные ориентиры и сократить количество различных ГУПов и МУПов. Строительство, здравоохранение и дорожное хозяйство — это отрасли, в которых конкуренция — особенно между предприятиями малого и среднего бизнеса, практически отсутствует. А это, как подчеркнул президент, совершенно недопустимо. Отсутствие равных возможностей между частными организациями и государственными наносит серьезный ущерб экономике России. «Без конкуренции нет качества, нет снижения цены, нет движения вперед опережающими темпами. Задачи президента, которые сегодня были определены, будут проанализированы самым внимательным образом, мы скорректируем свои планы и мероприятия, дорожные карты, сделаем это в кратчайшие сроки. Уверен, что это создаст основу опережающего развития Самарской области», — отметил Дмитрий Азаров.