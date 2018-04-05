Экзамен для премьера. Отчет Медведева в Госдуме может стать для него последним

Кресло под премьером зашаталось. Слухи о том, что Дмитрий Медведев не возглавит новый кабмин перешли из фантастического поля в реальное. В этом смысле предстоящий отчет главы правительства в Госдуме станет определяющим для него. Если депутаты «разгромят» Медведева, и оппозиционные фракции проголосуют против отчета, это станет последним гвоздем в крышку гроба карьеры премьер-министра Дмитрия Анатольевича. Об этом заявили несколько источников «ФедералПресс» в Госдуме.

Медведев ищет союза с оппозицией

Как сообщает один из собеседников агентства, действующий премьер ищет поддержки у руководителей оппозиционных фракций перед ежегодным отчетом. По словам источника, характер консультаций премьера с представителями ЛДПР КПРФ и СР, которые проходят в последние два месяца, имеет несвойственный для таких встреч характер. Премьер берет на карандаш все предложения депутатов-оппозиционеров и обещает их выполнить.

Так, например, в позитивном ключе прошли консультации с ЛДПР. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, что Медведев попросил аппарат правительства оформить часть предложений фракций в виде поручений.

«Отметили серьезные позитивные сдвиги по лечению бесплодия по программе ОМС, строительству детских садов, продолжение программы материнского капитала», — заявил Дегтярев.

Коммунистов попросили не «топить»

Как это ни странно, но в подобном же ключе прошла встреча премьера с коммунистами, которые на протяжении нескольких лет требуют отставки Медведева и резко его критикуют по всем направлениям. Депутат от КПРФ Николай Харитонов назвал встречу конструктивной. По его словам, речь в основном шла о развитии агропромышленного комплекса. «Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и о поддержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе», — отметил Харитонов.

Медведев по итогам встречи 2 апреля с коммунистами также дал задание профильным ведомствам оформить предложения КПРФ в виде поручений. Разговор прошел спокойно, в формате обмена мнений. Но где же привычная для компартии антимедведевская риторика? Как сообщил один из собеседников «ФедералПресс», близкий к руководству КПРФ, Геннадий Зюганов запретил кому-либо во фракции сейчас давать политическую оценку Дмитрию Медведеву. Другой источник в Госдуме сообщил, что КПРФ попросили не «топить» Медведева. У некоторых депутатов это вызвало недоумение.

Но ошибочно считать, что коммунисты будут «облизывать» с ног до головы Медведева 11 апреля. Источники сообщают, что спросят о причинах провала исполнения майских указов президента. Интрига состоит лишь в жесткости и категоричности подобных вопросов.

В КПРФ убеждены в том, что на смену Медведеву в правительство придет Алексей Кудрин . Исходя из принципа двух зол, коммунисты предпочитают Медведева. К тому же его нахождение на посту премьера выгодно политически компартии: ведь будучи первой оппозиционной силой, КПРФ необходим объект критики среди высших чиновников в условиях эмбарго на критику в адрес Путина. Таким объектом всегда был Медведев.

Не многим проще дела обстоят в рядах «Справедливой России». Руководитель фракции Сергей Миронов заявил 4 апреля, что по итогам встречи Медведев поддержал идею эсеров о распространении программы реновации на все регионы РФ

«Он согласился с тем, что было бы несправедливо, если б реновация шла только в столице, а другие города не затронула», — отметил Миронов.

Премьер-министр также пообещал решить проблему хостелов в жилых домах после Чемпионата Мира, о которой доложили эсеры.

Вместе с этим, как стало известно «ФедералПресс», депутаты от «Справедливой России» намерены внутри своей фракции поднимать вопрос об отставке Дмитрия Медведева. Такой информацией с нашим агентством поделился депутат Анатолий Грешневиков . Он заявил о том, что у него много претензий к премьеру.

«Огромное количество претензий экономического, социального, экологического характера. Что ждать от отчета? Отчитываться-то у нас умеют. Я лично проголосую против отчета и буду настаивать на фракции, чтобы был поставлен вопрос об отставке Медведева», — рассказал в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» Грешневиков.

Такую резкую разность во мнениях внутри фракции эсеров можно объяснить системным кризисом в «Справедливой России» и потерей авторитета ее лидера Сергея Миронова.

Почва для отставки

Стоит отметить также, что на всех этих консультациях с фракциями присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин , который зачастую выступает медиатором и громоотводом критики в адрес Медведева. Так было и во время прошлого отчета премьера перед Госдумой, когда заместитель председателя фракции КПРФ Николай Коломейцев спросил Дмитрия Медведева, что ему мешает защититься от нападок Навального. В разговор вмешался Володин, заявив о недопустимости таких вопросов. Он также тогда призвал коммунистов и остальных депутатов сплотиться вокруг премьера в условиях нападок на него.

Источники «ФедералПресс» не отрицают переговоров определенных элитных групп с руководителями оппозиционных фракций о нивелировании критической повестки во время отчета Медведева для того, чтобы вывести последнего из-под удара в преддверии формирования нового правительства.

«Я бы сказал, что контекст вокруг отчета Медведева станет, скорее, не фактором, который определяет его будущее, а показателем, отражением, индикатором его будущего. Понятное дело, что решение по премьеру будет принимать исключительно президент. Но все элитные группы ловят сигналы и, если президент пошлет эти неформальные сигналы по смене Медведева, группы элит, которые имеют свои виды на этот пост, незамедлительно через своих протеже в Госдуме попытаются сформировать жесткие вопросы», — отметил Салин в беседе с корреспондентом «ФедералПресс».

При этом эксперт предположил, что, судя по характеру консультаций Медведева с думскими фракциями, Путин пока на его стороне.

Но в то же время нельзя не заметить атаки на действующего премьера, которые проявляются все чаще в преддверии отчета. Сегодня в ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что российские министерства проигнорировали больше половины прошлогодних указов поручений президента. Сообщается, что в обговоренные сроки не было выполнено 52,6% поручений главы государства за 2017 год. По сравнению с прошлым годом, данный показатель вырос на 3,8%.

Не прибавил бонусов к карме Медведева и арест братьев Магомедовых, связанных с его ближайшим соратником Аркадием Дворковичем

«Я бы назвал дело Магомедовых продолжением антикоррпуционной кампании, которое при этом бьет по позициям Дворковича и Медведева. Не то, что это было как-то умышленно, но сложилось в таком ключе. Все это представляет интерес для элит, в первую очередь потому, что процесс может повлиять на расклад сил в правительстве. Если несколько месяцев назад была твердая уверенность, что Медведев останется, так же, как и Дворкович, то сейчас уже гарантий таких нет», — считает политтехнолог Дмитрий Фетисов

Известный экономист и публицист Михаил Делягин вообще убежден в том, что арест Магомедовых напрямую означает уход Медведева. Об этом Делягин написал в своем telegram-канале. «Удар по Магомедовым означает одно: Медведев уходит из правительства. А вот судьба Дворковича волнует совсем мало кого, так что может и задержаться. В иные времена хорошо быть пешкой», — пишет Делягин.

Не надо забывать и том, что все представители элит и рядовые граждане уже не помнят фильм «Он вам не Димон», который можно считать мощнейшим имиджевым ударом по Медведеву. Дело Магомедовых лишь возродило и усилило негативный информационный фон вокруг главы кабмина. В этих условиях ему действительно остается искать поддержки только у депутатов Госдумы, которых попросили его «не топить». Откликнутся ли они на этот призыв? От этого зависит будущее кресла премьер-министра.