Ученые сформулировали новые правила скоростного набора текста

В эксперименте ученых из Университета Аалто в Финляндии приняли участие 168 тысяч человек из 200 стран: добровольцы регистрировались на сайте TypingMaster.com и выполняли задания по набору текста, в то время как специальное ПО анализировало скорость их печати и другие характеристики. Участники эксперимента также давали согласие на обработку личных данных — сведений о поле, возрасте, роде занятий и пр.

Выяснилось, что те, кто набирает текст быстрее, делает меньше ошибок, а те, кто печатает медленнее, тратят больше времени на поиск и исправление опечаток. Обнаружили и новую тенденцию — набор текста с одновременным нажатием нескольких клавиш (rollover typing). Раньше к этой стратегии прибегали в основном геймеры. Люди, набирающие текст быстро, пользуются ею довольно часто: от 40 до 70 процентов клавиш они зажимают прежде, чем придет время набрать соответствующий символ, и отпускают клавишу только после того, как напечатан предыдущий. «Это возможно только для очень распространенных сочетаний символов, исключительно тогда, когда человек набирает текст, не глядя на клавиатуру», — поясняет Анна Фет (Anna Feit), один из авторов исследования.

Сейчас средний пользователь набирает 52 слова в минуту. Это гораздо меньше, чем скорость набора профессиональных машинистов 70-80-х годов: они обычно печатали со скоростью 60-90 слов в минуту. Самые быстрые современные наборщики выдают в минуту 120 слов незнакомого текста.

Большая часть данных о том, как люди обращаются с клавиатурой, была собрана еще во времена печатных машинок. Пользователи современных компьютеров делают иные опечатки: чаще путают буквы, в то время как с печатными машинками сложнее было не пропустить символ или не набрать лишний. Объясняют это в первую очередь тем, что современные клавиши нажимаются легче, чем на печатных машинках. Это также показывает эффективность систем набора, которые не задействуют все 10 пальцев (к таким системам люди обычно приходят самостоятельно).

Опросы и данные, собранные программой, показали, что стиль и скорость набора практически не отличались у тех, кто проходил специальные курсы скоропечатания, и у тех, кто учился сам. Зато индивидуальные стили заметно различались. Ученые выделили группу людей, которые делают много ошибок, но быстро их исправляют, и группу, члены которой печатают медленнее, но аккуратнее.

На основе данных с TypingMaster.com ученые составили список рекомендаций для скоростного набора текста:

Старайтесь не допускать ошибок, на их исправление уходит много времени. Внимательный наборщик быстрее невнимательного, даже если последний быстрее двигает пальцами. Научитесь печатать вслепую; пальцы сами запомнят распространенные сочетания букв и короткие слова, а это очень ускоряет процесс. К тому же, глядя на экран, вы быстрее замечаете ошибки. Практикуйте набор с одновременным зажиманием нескольких клавиш (см. выше). Периодически проверяйте себя с помощью онлайн-тестов на скорость набора. Следите за тем, чтобы в тестах были незнакомые тексты. Тренируйтесь специально. Полезные навыки быстро забываются и замещаются интуитивными, но менее эффективными.