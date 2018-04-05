Дмитрий Бузлаев назначен генеральным директором АО «Транснефть — Приволга»

Дмитрий Бузлаев родился в г. Кстово Горьковской области в 1974 году. В 1996 году окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерное строительное училище. Специальность — инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений. В 2002 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Профессиональная переподготовка по программе: «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

В системе ПАО «Транснефть» Д. Бузлаев работает с 1999 года. Трудовую деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на нефтеперекачивающей станции «Горький» Горьковского нефтепроводного управления ОАО «Верхневолжскнефтепровод». За одиннадцать лет Д. Бузлаев прошел трудовой путь от рабочей должности до руководящих постов в ОАО «Верхневолжскнефтепровод».

С февраля 2010 года Д. Бузлаев работал в АО «Транснефть — Дружба» заместителем генерального директора по эксплуатации, а с 2012 года — главным инженером.

За большой вклад в развитие нефтепроводной отрасли Дмитрий Бузлаев неоднократно отмечен ведомственными и корпоративными наградами.