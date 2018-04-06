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Служба судебных приставов проведет единый день приема граждан 19 апреля
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Служба судебных приставов проведет единый день приема граждан 19 апреля 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГТРК "Мурман"
День единого приема граждан состоится 19 апреля 2018 года с 14:00 до 20:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и во всех структурных подразделениях, адреса которых размещены на официальном сайте Управления.
Цель мероприятия — обеспечить беспрепятственный доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по указанным вопросам.
Непосредственно в аппарате Управления прием проведут главный судебный пристав Московской области, его заместители и начальники специализированных отделов.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей также документ, подтверждающий полномочия. Справки и предварительная запись на прием по телефону:
8 (495) 580-59-18
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