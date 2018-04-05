Из Курска в Тбилиси и Сочи когда-то можно было доехать курьерским поездом

Нынешний год для Курска юбилейный: 150 лет назад, 7 сентября 1868 года, в наш город прибыл первый поезд по новой только что построенной железной дороге Москва — Курск. А в ноябре того же года начали ходить поезда и по Курско-Киевской железной дороге, которая в 1894 году была продлена до Воронежа. Кстати, в 1869 году железная дорога Москва — Курск была продлена до Харькова , и наш город постепенно превратился в крупный железнодорожный узел

Конечно, главная роль в народном хозяйстве отведена грузовым железнодорожным перевозкам, но у нас, рядовых граждан, «железка» ассоциируется прежде всего с комфортабельными (или не очень) поездками в поездах пассажирских. На протяжении полутора веков менялась их классификация, и в ней когда-то встречались и такие, о которых сейчас мы можем встретить упоминания разве что в художественной литературе. В частности, ещё со времён Российской империи и до середины 60-х годов прошлого века на железных дорогах нашей необъятной страны курсировали в числе прочих и курьерские поезда, давшие основу метафоре «мчаться со скоростью курьерского поезда».

Что же такое «курьерский поезд»? Согласно словарю Ушакова, это пассажирский поезд, идущий с очень большой скоростью, без остановок на небольших станциях. Его название происходит от слова «курьер». На основании Докладной записки Главного пассажирского управления МПС СССР в министерство о введении в обращение курьерских поездов от 14 мая 1961 года, «курьерскими» считались поезда, средняя маршрутная скорость которых превышала 100 км/ч. Для несведущих поясню, что средняя маршрутная скорость определяется как отношение протяжённости маршрута поезда и его времени в пути, включающего и все стоянки на станциях. В Российской империи и СССР для вождения курьерских поездов применялись, к примеру, серийные паровозы серий Н, К, С, а также опытные локомотивы 2-3-2В и 2-3-2К. Курьерские поезда составлялись исключительно из вагонов СВПС и мягких. С появлением купейных вагонов последние также вошли в состав курьерских поездов.

Немного более подробные сведения по данной теме находим в «Техническом железнодорожном словаре», выпущенном в Москве Государственным транспортным железнодорожным издательством в 1941 году (авторы — Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров).

«Курьерский поезд — пассаж. поезд дальнего следования высшей категории, идущий с наиболее высокими допускаемыми техн. и маршрутными скоростями при минимальном количестве остановок по пути следования для техн. надобностей и минимальном времени стоянок. Являясь разновидностью скорых поездов, К. п. предназначены для более быстрой связи между важнейшими с народнохозяйственной точки зрения пунктами страны. К К. п. на сети ж. д. СССР относятся поезда с нумерацией от 1 до 4: Минск—Москва — Владивосток (10 087 км), Москва — Тбилиси (3185 км), Москва—Ленинград (651 км), Москва—Сочи (1 973 км), Москва — Кисловодск (1909 км), Ленинград Мурманск (1 450 км), Кисловодск—Сочи (583 км). Средние маршрутные скорости К. п. на ж. д. СССР составляют 60—65 км/ч, а техн. —70—80 км/ч. К. п. со скоростями свыше 100 км/ч обращаются пока лишь в порядке опытов.»

Интересно, что из семи упомянутых здесь курьерских поездов три (Москва — Тбилиси, Москва — Сочи , Москва — Кисловодск) следовали через Курск, потому что основная магистраль из Москвы на Кавказ пролегала тогда именно через наш город на Белгород , Харьков, Донбасс.

Читателя, который хорошо помнит маршруты поездов на излёте СССР, может удивить слишком большая протяжённость маршрута от Москвы до Тбилиси — 3185 км. Соответственно от Курска до Тбилиси она составляла на 537 км меньше, т.е. 2648 км. А дело в том, что этот поезд ходил через Баку , поскольку иначе идти он просто не мог: линию Сухуми — Тбилиси полностью открыли только в 1938 году, Адлер был тупиком до 1941 года, а в 1942-м достроили последний кусок железной дороги через Абхазию Гагра — Сухуми.

Вообще поездов на железных дорогах Союза ССР в канун Великой Отечественной войны курсировало гораздо меньше, чем сейчас. Даже нумерация скорых поездов укладывалась тогда в интервал от 1 до 50, а номера от 51-го до 98-го присваивались пассажирским поездам. Были ещё и пассажирские поезда 500-й нумерации, которые курсировали по сравнительно коротким маршрутам (150-200 км) и останавливались на каждой станции. Они, по-видимому, и подвигли острословов на выражение «пятьсотвесёлый поезд».

Автору этих строк несколько лет назад выпала возможность полистать книжку служебных расписаний пассажирских и пригородных поездов Южной железной дороги с 5 июня 1941 года, представленную в экспозиции музея этой стальной магистрали в украинском Харькове. Любопытно, что в издательстве словно предвидели надвигающуюся беду и сделали обложку книги ярко красного цвета. Так вот тогда скорые поезда, ходившие в тот год через Харьков, были исключительно транзитные. Их было только девять пар, и возили пассажиров они из Москвы в Днепропетровск (ныне — Днепр), Севастополь , Феодосию, Евпаторию , Сочи, Кисловодск, Тбилиси и из Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) в Севастополь, Сочи и Баку (через Минводы). Как несложно понять, все они проходили и через Курск, а других скорых поездов через наш город тогда точно не было, как не было в канун войны и такого поезда, как Харьков — Москва: даже жители второго города Украины тогда ездили в Москву исключительно транзитными поездами.

Тот же «Технический железнодорожный словарь» 1941 года даёт такое определение скорому поезду: «Скорый поезд — пассаж. поезд с повышенной скоростью следования и небольшим числом коротких остановок на станциях. Подобно курьерскому поезду С. п. предназначается для быстрого перемещения пассажиров на большие расстояния; отличается от курьерского тем, что имеет несколько большое число остановок для посадки и высадки пассажиров. Товарные вагоны включать в С. п. не разрешается (ПТЭ, § 324).» (ПТЭ — Правила технической эксплуатации железных дорог — О. С.).

Все остальные поезда дальнего сообщения, курсировавшие тогда через Курск, были пассажирскими.

Сегодня понятия «курьерский поезд» не существует, но есть скоростные поезда, большинство из которых перевозят пассажиров в дневное время. Они либо укомплектованы пассажирскими вагонами на локомотивной тяге, либо представляют собой электропоезда с креслами для сидения, как, например, «Ласточки», курсирующие между Курском и Москвой. Также скоростными являются и три пары дневных поездов на локомотивной тяге Москва — Белгород — Москва, которые проходят через наш город. Если обычный скорый поезд довозит пассажиров от Курска до столицы за 7-9,5 часов, то скоростной — за 5,25 — 5,5 часа. Все они имеют трёхзначную нумерацию, начинающуюся с цифры 7.

Олег Столбецов