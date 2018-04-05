150 тысяч рублей штрафа заплатит спортшкола в Дзержинске за медиков без образования

Детская спортивная школа «Заря» в Дзержинске оштрафована на 150 тысяч рублей за осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

Согласно информации, 16 декабря прошлого года в бассейне «Заря» проводились состязания по водному поло. Во время соревнований на территории спортшколы должен был дежурить медперсонал. Внеплановая проверка спортшколы выявила, что медицинская бригада в составе врача по спортивной медицине и медицинской сестры при проведении спортивных соревнований не была создана. Кроме того, штатная медсестра не имела образования и квалификации по специальности «сестринское дело».

Также сообщается, что выявленные нарушения повлекли за собой ненадлежащее оказание медицинской помощи участнику соревнований по водному поло.

По решению суда СДЮСШОР «Заря» обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что юный ватерполист умер после соревнований в Дзержинске.