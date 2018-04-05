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150 тысяч рублей штрафа заплатит спортшкола в Дзержинске за медиков без образования
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150 тысяч рублей штрафа заплатит спортшкола в Дзержинске за медиков без образования 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
Детская спортивная школа «Заря» в Дзержинске оштрафована на 150 тысяч рублей за осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.
Согласно информации, 16 декабря прошлого года в бассейне «Заря» проводились состязания по водному поло. Во время соревнований на территории спортшколы должен был дежурить медперсонал. Внеплановая проверка спортшколы выявила, что медицинская бригада в составе врача по спортивной медицине и медицинской сестры при проведении спортивных соревнований не была создана. Кроме того, штатная медсестра не имела образования и квалификации по специальности «сестринское дело».
Также сообщается, что выявленные нарушения повлекли за собой ненадлежащее оказание медицинской помощи участнику соревнований по водному поло.
По решению суда СДЮСШОР «Заря» обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что юный ватерполист умер после соревнований в Дзержинске.
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