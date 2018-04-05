«Бессмертный полк» откроет в Костроме общественную приемную

9 апреля «Бессмертный Полк» откроет общественную приемную по подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают активисты движения.

В приемной вам помогут записать историю вашего солдата на сайт «Бессмертного полка», найти информации о родном человеке. Кроме того, вы уже можете готовиться к шествию 9 мая и изготовить портрет вашего родственника на проспекте Текстильщиков, 20.

Общественная приемная будет работать в молодежном комплексе «Пале», часы работы с понедельника по пятницу — 10:00 до 12:00 и 17:00 и 19:00. В выходные — с 10:00 до 15:00.