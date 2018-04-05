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«Бессмертный полк» откроет в Костроме общественную приемную
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«Бессмертный полк» откроет в Костроме общественную приемную 

k1news.ru 44 минуты назад
Фото: k1news.ru
9 апреля «Бессмертный Полк» откроет общественную приемную по подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают активисты движения.
В приемной вам помогут записать историю вашего солдата на сайт «Бессмертного полка», найти информации о родном человеке. Кроме того, вы уже можете готовиться к шествию 9 мая и изготовить портрет вашего родственника на проспекте Текстильщиков, 20.
Общественная приемная будет работать в молодежном комплексе «Пале», часы работы с понедельника по пятницу — 10:00 до 12:00 и 17:00 и 19:00. В выходные — с 10:00 до 15:00.
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