Хостелы Екатеринбурга набиты под завязку

В хостелах Екатеринбурга почти не осталось свободных мест для «одиночек» на дни матчей Чемпионата мира по футболу. Такой вывод сделали эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip, изучив ситуацию с интернет-бронированием номеров в городах, принимающих игры мундиаля.

Так, в столице Урала забронировано уже 85% хостелов с одиночными номерами. В частности, 21 июня (матч Франция Перу ) принять болельщиков готовы всего пять хостелов, 27 июня (матч Мексика Швеция ) — восемь. Всего же в непиковый период (апрель) в Екатеринбурге было доступно для бронирования 65 вариантов размещения данного типа.

С такой же скоростью «сметают» номера в Саранске , Ростове-на-Дону, Волгограде Калининграде . Так, в столице Мордовии на дни проведения матчей доступных одиночных мест нет ни в одном из городских хостелов. В остальных городах списка доступно менее 20% вариантов от их количества в непиковый период.

На удивление нет «аншлага» в хостелах Сочи Санкт-Петербурга : там более 90% объектов такого типа держат двери открытыми для болельщиков. В Москве на начало апреля оставались вакантными 60% хостелов.

Ажиотаж вокруг «одиночных мест» вызван сложностями с бронированием мест в «классических» гостиницах, где цены за ночевку могут быть очень высоки. Такое объяснение феноменальному спросу дал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес

Стоит добавить, что хорошую заполняемость гостиничного фонда Екатеринбурга отметили в конце января чиновники мэрии в ходе контрольного объезда предприятий гостевого бизнеса. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», активнее всего в этот период бронировали номера в столице Урала жители Мексики и Франции.

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