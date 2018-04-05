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Кого из звезд не лайкают в Instagram и почему
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Кого из звезд не лайкают в Instagram и почему 

SNCmedia.ru 41 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Тина Канделаки (1,6 млн подписчиков)
При таком количестве подписчиков, как у Тины Канделаки, лайков под ее фотографиями должно быть раза в три (хотя бы) побольше. Что не так со снимками и постами телеведущей? Да все, в принципе, ок. Только вот фолловеры, кажется, не совсем (или совсем не) настоящие.
Виктория Боня (5,9 млн подписчиков)
Виктория Боня в своих попытках привлечь аудиторию, кажется, испробовала все, что только можно и, в результате, решилась на отчаянный шаг — добавила себе миллион-другой фейковых почитателей. «Мертвые души» не радуются ни ее эротическим фоточкам, ни рекламным постам, ни фотографиям с гигантскими букетами. Завидуют, наверное!
Анастасия Волочкова (776 тыс. подписчиков)
Анастасия Волочкова в свое время переборщила со шпагатами и, видимо, утратила доверие подписчиков. Даже самым злобным хейтерам стало лень комментировать ее бесконечные фотографии с растяжкой и видео из бани. Впрочем, не впечатляет это все и преданных фанатов экс-солистки Большого.
Джиган (2,2 млн подписчиков)
Фото Джигана — странный предмет: если на них — его жена Оксана — лайки есть, а без нее лайков нет. Супруга давно превзошла рэпера по популярности, поэтому единственный шанс Джигана получить признание инста-сообщества — разместить максимально милый кадр с женой (обязательно ее отметив) и детьми.
Анна Семенович (1,6 млн подписчиков)
Для Анны Семенович Instagram — это та самая параллельная реальность, в которой у нее идеально гладкая кожа, невероятно тонкая талия (отфотошопленная, конечно) и миллион фанатов. Только вот лайков для такого количества почитателей маловато. Кажется, у них с Викторией Боней есть общий секрет.
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