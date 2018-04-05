Ученые создали гарнитуру для «чтения мыслей»

Пока производители гаджетов наперебой оснащают все свои продукты голосовым управлением, ученые уже пошли дальше и придумали приспособление, которое поможет взаимодействовать с электроникой без необходимости произносить что-либо вслух. И естественно без необходимости делать что-то руками. Устройство, получившее название AlterEgo, представляет собой гарнитуру, которая надевается на ухо и челюсть пользователя, и работающий вместе с ней вычислительный модуль, анализирующий поступающие с гарнитуры сигналы. Когда человек представляет себе какой-то предмет, понятие или явление, его мозг начинает отсылать особые сигналы в мышцы лица и горла, которые как бы предварительно формируют это слово для его последующего произнесения. Это называется субвокализацией, и именно с её помощью новый гаджет и умеет понимать человека без слов. На данный момент тестовый прототип AlterEgo уже научился разбирать произнесенные про себя слова с точностью около 92%.

Источник: MIT Media Lab Фото: MIT Media Lab Читайте также: Составлен рейтинг самых мощных российских суперкомпьютеров