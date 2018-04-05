15 апреля в ДРЦ «Добрознание» пройдет мастер-класс из курса «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ»

15 апреля в 11.00 в ДРЦ «Добрознание» (корпус 1414) пройдет увлекательное занятие — мастер-класс из курса «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ» — под названием «Все о воде». Мы необычным способом расскажем и покажем ребятам все качества воды. Вас ждет множество интересного — яркие и безопасные эксперименты с участием детей. Ребята станут настоящими испытателями. Наши «почемучки» найдут ответы на свои вопросы.

Места ограничены. Возрастная категория 4+, вход платный

Обязательная предварительная запись по телефонам: 8-499-717-42-53, 8-977-724-31-55.