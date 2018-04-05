Сеть криптовалюты Verge подверглась мощной кибератаке

В среду, 4 апреля, сеть криптовалюты Verge (XVG) подверглась мощной кибератаке, повлекшей за собой проблемы с майнингом у большинства пользователей.

Как следует из обсуждения инцидента на форуме Bitcointalk, атака была делом рук неизвестного хакера, обнаружившего ошибку в коде криптовалюты. Данный недочет позволил злоумышленнику выпускать блоки (файлы с информацией о транзакциях) с поддельной временной меткой, воспользовавшись особенностями смены алгоритмов в сети. Таким образом хакер смог обойти ограничение на выпуск блока раз в 30 секунд и добавлять новый блок в сеть каждую секунду. При этом сеть перестала принимать блоки, выпущенные большинством майнеров.

Атака продолжалась порядка 3 часов, за которые злоумышленник, по оценкам пользователей, успел добыть криптовалюту на сумму более $1 млн Однако разработчики криптовалюты опровергли данные предположения, заявив, что непосредственно в блокчейн попала лишь часть блоков.

Вскоре после атаки разработчики Verge выпустили исправление, устраняющее ошибку. Патч уже интегрирован большинством крупных пулов, добывающих данную криптовалюту.