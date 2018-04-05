Ещё
Сеть криптовалюты Verge подверглась мощной кибератаке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сеть криптовалюты Verge подверглась мощной кибератаке 

SecurityLab.ru 46 минут назад
В среду, 4 апреля, сеть криптовалюты Verge (XVG) подверглась мощной кибератаке, повлекшей за собой проблемы с майнингом у большинства пользователей.
Как следует из обсуждения инцидента на форуме Bitcointalk, атака была делом рук неизвестного хакера, обнаружившего ошибку в коде криптовалюты. Данный недочет позволил злоумышленнику выпускать блоки (файлы с информацией о транзакциях) с поддельной временной меткой, воспользовавшись особенностями смены алгоритмов в сети. Таким образом хакер смог обойти ограничение на выпуск блока раз в 30 секунд и добавлять новый блок в сеть каждую секунду. При этом сеть перестала принимать блоки, выпущенные большинством майнеров.
Атака продолжалась порядка 3 часов, за которые злоумышленник, по оценкам пользователей, успел добыть криптовалюту на сумму более $1 млн Однако разработчики криптовалюты опровергли данные предположения, заявив, что непосредственно в блокчейн попала лишь часть блоков.
Вскоре после атаки разработчики Verge выпустили исправление, устраняющее ошибку. Патч уже интегрирован большинством крупных пулов, добывающих данную криптовалюту.
SecurityLab.ru: последние новости
Cisco опубликовала годовой отчет по информационной безопасности В медоборудовании Natus Xltek обнаружены критические уязвимости ФБР использует засекреченные хакерские инструменты в рядовых расследованиях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила264
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»421
В России введут новую меру пресечения41
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение