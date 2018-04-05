Ещё
Общество инвалидов Щербинки отметит свое 25-летие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общество инвалидов Щербинки отметит свое 25-летие 

Префектура ТиНАО города Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Праздничный концерт, посвященный 25-летию отделения Всероссийского общества инвалидов городского округа Щербинка, пройдет 11 апреля в местном Дворце культуры.
— Художественный руководитель учреждения Лариса Дьячкова пообещала подготовить для нас программу с выступлением творческих коллективов. Поздравительные слова прозвучат от администрации Дворца культуры, — сообщил председатель отделения Всероссийского общества инвалидов городского округа Щербинка Виктор Суров.
На мероприятии будет присутствовать глава городского округа Щербинка Александр Цыганков.
Начало концерта запланировано на 15:00.
Всего в отделении Всероссийского общества инвалидов городского округа Щербинка состоит около 150 человек.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Санитарная обрезка деревьев завершится в Щербинке Молодежная палата Московского организует лекции ко Дню космонавтики Более пяти площадок открылось в рамках программы по активному долголетию в Рязановском
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила264
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»421
В России введут новую меру пресечения41
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение