Общество инвалидов Щербинки отметит свое 25-летие

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Праздничный концерт, посвященный 25-летию отделения Всероссийского общества инвалидов городского округа Щербинка, пройдет 11 апреля в местном Дворце культуры.

— Художественный руководитель учреждения Лариса Дьячкова пообещала подготовить для нас программу с выступлением творческих коллективов. Поздравительные слова прозвучат от администрации Дворца культуры, — сообщил председатель отделения Всероссийского общества инвалидов городского округа Щербинка Виктор Суров.

На мероприятии будет присутствовать глава городского округа Щербинка Александр Цыганков

Начало концерта запланировано на 15:00.

Всего в отделении Всероссийского общества инвалидов городского округа Щербинка состоит около 150 человек.