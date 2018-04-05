На Госсовете предложено сокращать неэффективные ГУПы и развивать конкуренцию. Ямал в авангарде 

Сегодня, 5 апреля, в Москве губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин принял участие в заседании Государственного совета РФ под председательством Президента РФ Владимира Путина.
Путин обратил особое внимание на то, что прорывное развитие России возможно только при соблюдении экономических свобод, высокого уровня конкуренции, единого экономического пространства. По словам главы государства, малый и средний бизнес, а также некоммерческие организации должны понимать свой вклад в динамичное развитие страны, иметь беспрепятственный доступ к рынкам в основных отраслях, ориентироваться на честную конкуренцию, при этом нести ответственность перед обществом.
Основной доклад о ситуации в регионах с реализацией Указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и мероприятий Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы был озвучен представителями рабочей группы. В частности, выступили руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, министр экономического развития Максим Орешкин, ряд губернаторов. По итогам обсуждения выработано мнение, что развитие конкуренции должно стать основным вектором деятельности власти. Регионам необходимо будет актуализировать планы по формированию конкуренции в соответствии с установленными стандартами.
Во-вторых, важно определение единых критериев эффективности управления государственным имуществом. Многочисленные неэффективные ГУПы, МУПы и госкомпании должны «уйти» с рынка.
В-третьих, поставлена задача по переработке государственных процедур закупок, торгов, а также предоставления разрешений. Все это должно помогать, а не усложнять выполнение задач. «В арктическом регионе задачам развития конкуренции всегда уделялось особое внимание. Прежде всего, мы концентрируемся на эффективности деятельности и долгосрочных понятных правилах для бизнеса», — отметил в комментарии Дмитрий Кобылкин.
Арктический регион поступательно сокращает количество предприятий с государственным участием: за последние годы из 17-ти ГУПов осталось шесть, число хозяйственных обществ за тот же период упало с 55 до 20. Значительная работа ведётся на Ямале по ликвидации инфраструктурных ограничений для бизнеса. Причём, активно идёт вовлечение представителей предпринимательства в основные отрасли экономики, к реализации стратегических инфраструктурных и транспортных проектов, используется модель ГЧП в строительстве и правила концессии.
«В пример того, чего может добиться государство, поставив во главу эффективность и конкуренцию, приведу ямальский проект реконструкции аэропорта в городе Новый Уренгой. Условия концессионного соглашения были определены с учётом интересов как региона, так и бизнеса. Проект был понятен и привлекателен для операторов профильного рынка России. В итоге, участие в конкурсе приняли две крупнейшие компании, что позволило получить наиболее выгодное предложение и сэкономить для бюджета более 5,8 млрд рублей. При этом важно, и Президент об этом сказал, что есть такие отрасли, которые должны оставаться под контролем государства — для Ямала это, например, северный завоз», — подчеркнул губернатор Ямала.
По итогам заседания Госсовета все регионы получат поручения для реализации в 2018 году с перспективой на три года.