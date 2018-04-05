На Госсовете предложено сокращать неэффективные ГУПы и развивать конкуренцию. Ямал в авангарде

Путин обратил особое внимание на то, что прорывное развитие России возможно только при соблюдении экономических свобод, высокого уровня конкуренции, единого экономического пространства. По словам главы государства, малый и средний бизнес, а также некоммерческие организации должны понимать свой вклад в динамичное развитие страны, иметь беспрепятственный доступ к рынкам в основных отраслях, ориентироваться на честную конкуренцию, при этом нести ответственность перед обществом.

Основной доклад о ситуации в регионах с реализацией Указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и мероприятий Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы был озвучен представителями рабочей группы. В частности, выступили руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев , министр экономического развития Максим Орешкин , ряд губернаторов. По итогам обсуждения выработано мнение, что развитие конкуренции должно стать основным вектором деятельности власти. Регионам необходимо будет актуализировать планы по формированию конкуренции в соответствии с установленными стандартами.

Во-вторых, важно определение единых критериев эффективности управления государственным имуществом. Многочисленные неэффективные ГУПы, МУПы и госкомпании должны «уйти» с рынка.

В-третьих, поставлена задача по переработке государственных процедур закупок, торгов, а также предоставления разрешений. Все это должно помогать, а не усложнять выполнение задач. «В арктическом регионе задачам развития конкуренции всегда уделялось особое внимание. Прежде всего, мы концентрируемся на эффективности деятельности и долгосрочных понятных правилах для бизнеса», — отметил в комментарии Дмитрий Кобылкин.

Арктический регион поступательно сокращает количество предприятий с государственным участием: за последние годы из 17-ти ГУПов осталось шесть, число хозяйственных обществ за тот же период упало с 55 до 20. Значительная работа ведётся на Ямале по ликвидации инфраструктурных ограничений для бизнеса. Причём, активно идёт вовлечение представителей предпринимательства в основные отрасли экономики, к реализации стратегических инфраструктурных и транспортных проектов, используется модель ГЧП в строительстве и правила концессии.

«В пример того, чего может добиться государство, поставив во главу эффективность и конкуренцию, приведу ямальский проект реконструкции аэропорта в городе Новый Уренгой . Условия концессионного соглашения были определены с учётом интересов как региона, так и бизнеса. Проект был понятен и привлекателен для операторов профильного рынка России. В итоге, участие в конкурсе приняли две крупнейшие компании, что позволило получить наиболее выгодное предложение и сэкономить для бюджета более 5,8 млрд рублей. При этом важно, и Президент об этом сказал, что есть такие отрасли, которые должны оставаться под контролем государства — для Ямала это, например, северный завоз», — подчеркнул губернатор Ямала.

По итогам заседания Госсовета все регионы получат поручения для реализации в 2018 году с перспективой на три года.