Прокуратура против, Фемида — за: суд не нашел нарушений в проекте концессии по архангельскому «Водоканалу»

Попытка городской прокуратуры остановить процесс заключения договора по концессии «Водоканала» провалилась. Октябрьский районный суд не удовлетворил иск ведомства, по которому решение Архангельской городской думы о согласовании концессионного соглашения признавалось бы не действительным.

— По мнению истца, согласование концессии не входило в компетенцию представительного органа муниципалитета. Рассмотрев доводы прокуратуры, городской думы, администрации Архангельска и других участников процесса, суд не согласился признать решение депутатов принятым за пределами полномочий представительного органа, а также не установил и наступления негативных последствий от принятия данного решения, — сообщили в пресс-службе администрации Архангельска.

Ранее прокуратура Архангельска дала негативное заключение о возможной концессии МУП «Водоканал» с привлечением омской фирмы «РВК-центр», входящей в структуру «Росводоканала». По мнению надзорного органа, заключение концессионного соглашения в предложенной редакции крайне рискованно и ставит под угрозу срыва водоснабжение города.

Сейчас проект вступает в решающую стадию. Если соглашение будет подписано, омская фирма получает в концессию на 49 лет водопроводные сети и оборудование, модернизирует их, снижает потери воды и расход электроэнергии. За это она получает право собирать с потребителей плату за водоснабжение и водоотведение в размере около 210 миллиардов рублей.