В Югре коммунальщики спешат очистить города от снега

В первых числах апреля сити-менеджеры Югры вспомнили про вывоз снега. Неожиданная смена снежных метелей весенней оттепелью напомнила властям о риске потопа.

4 апреля на проверку работы коммунальный служб выехал мэр Нижневартовска Василий Тихонов . 5 апреля в рейд отправился глава Сургута Вадим Шувалов . В ходе инспекции начальники департаментов ЖКХ отметили проблемные районы города После ответственным управляющим компаниям разослали претензии с требованием решить проблему в указанный срок.

Главная головная боль коммунальщиков придомовая территория. Из-за припаркованных автомобилей не возможно качественно почистить дворовые проезды и крыши домов.

После импровизированного рейда у коммунальщиков будто открылось второе дыхание. Подгоняемые погодой они вывели на улицы всю доступную технику. В одном только Нижневартовске работает 150 единиц снегоуборочной техники.

Источник фотографий: szaomos.news