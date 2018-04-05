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В Югре коммунальщики спешат очистить города от снега
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В Югре коммунальщики спешат очистить города от снега 

Уральский меридиан 51 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
В первых числах апреля сити-менеджеры Югры вспомнили про вывоз снега. Неожиданная смена снежных метелей весенней оттепелью напомнила властям о риске потопа.
4 апреля на проверку работы коммунальный служб выехал мэр Нижневартовска Василий Тихонов. 5 апреля в рейд отправился глава Сургута Вадим Шувалов. В ходе инспекции начальники департаментов ЖКХ отметили проблемные районы города После ответственным управляющим компаниям разослали претензии с требованием решить проблему в указанный срок.
Главная головная боль коммунальщиков придомовая территория. Из-за припаркованных автомобилей не возможно качественно почистить дворовые проезды и крыши домов.
После импровизированного рейда у коммунальщиков будто открылось второе дыхание. Подгоняемые погодой они вывели на улицы всю доступную технику. В одном только Нижневартовске работает 150 единиц снегоуборочной техники.
Источник фотографий: szaomos.news
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