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Поезд Париж-Москва отправится вечером 5 апреля в столицу России из Страсбурга
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Поезд Париж-Москва отправится вечером 5 апреля в столицу России из Страсбурга 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Поезд №453/24 Париж-Москва отправится вечером 5 апреля 2018 г. в столицу России из Страсбурга, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«По информации, полученной от Немецких и Французских железных дорог, 5 апреля 2018 г. временно изменяется график курсирования поезда №453/24 Париж-Москва. Состав отправится в столицу России из Страсбурга в соответствии с обычным расписанием — в 23:26 по местному времени. Пассажиры поезда, имеющие проездные документы от станции «Париж Восточный», будут бесплатно доставлены в Страсбург высокоскоростным поездом №2377 отправлением в 18:55 по местному времени с вокзала Париж Восточный. Время прибытия в Страсбург — 20:41 по местному времени», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для получения бесплатных билетов на поезд до Страсбурга пассажирам необходимо обратиться к сотрудникам Французских железных дорог (SNCF) у информационной стойки вокзала Париж Восточный.
«АО «ФПК» просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршруты своих поездок по территории Франции», — отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-службе АО «ФПК» сообщили, что в связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции международный поезд №17/18 сообщением Москва-Ницца будет курсировать в апреле сокращенным маршрутом до/от станции «Вентимилья».
Кроме того, в пресс-службе ОАО «РЖД» сообщали, что в связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции в период с 5 апреля по 3 мая 2018 г. график курсирования международных поездов №23/24 Москва-Париж и №17/18 Москва-Ницца может быть изменен.
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