Николай Панков: Меня откровения охранника Березовского привели в шок

Депутат Госдумы Николай Панков называл компромат на Володина спланированной информационной атакой и «чистой ложью». Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что экс-охранник Березовского рассказал о подготовке компромата на Вячеслава Володина.

— Противно от этой наглости и провокаций, которые раз от разу всплывают и становятся достоянием общественности, — ссылаясь на журналистов, сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков, — Конечно, нельзя уже спросить о деталях у самого Березовского. Но признания Соколова говорят о торжестве правды и норм человеческой морали. Панков считает, что это была информационная атака за деньги.

— Ни один раз видел такие нападки на Володина, — вспоминает госдеп , — Были попытки нажима для изменения его позиции или мнения. Откровенно могу сказать, что просили Володина, чтобы он не мешал, не говорил так открыто и порой демонстрационно о своей позиции. Он всегда сам шел в суд и отстаивал её. И выигрывал. Замечу и другое, он никогда не преследовал тех, кто на него, зачастую, клеветал целенаправленно. Иногда я сам не понимал, почему он прощал людей. А он всегда повторял, что человек бывает слаб, а жизнь все равно расставит все на свои места. Могу сказать, что у человека, который «заказал» эту историю Соколову и стоит за этой провокацией, явно больное и воспалённое воображение.

Панков предположил имя заказчика.

— Меня откровения охранника Березовского привели в шок. Не от него самого, конечно, а от фигуры заказчика. Телеграмм гремит, возможно это Клинцевич. Просто в шоке… Он много лет был рядом, работал с нами. Но как такое возможно? Если это так, то у меня нет оправданий для этого «поступка». Может быть было давление на детей? Замечу, бывало, что он был резок в разговоре с Володиным, порой, даже зол. Тот факт, что он по своей военной специальности «провокатор», он признавался многим. Но не до такой же степени. Вообщем, друзья, пошёл покупать попкорн и смотреть как дальше будет разворачиваться эта история. Но к сожалению, это не кино, а жизнь… Срывайте маски, господа!" — заключил депутат.