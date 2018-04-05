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Сонная медведица на радость зрителям две недели не может выбраться из своего дупла
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Сонная медведица на радость зрителям две недели не может выбраться из своего дупла 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В американском штате Монтана без малого две недели не может окончательно проснуться самка черного медведя, за которой с помощью веб-камеры следят тысячи пользователей Сети.
Внимание персонала национального парка Глейшер молодой барибал привлек еще 23 марта — тогда он впервые высунул морду из дупла дерева, где провел зиму (для черных медведей это не является чем-то необычным). Однако с тех пор животное так и не удосужилось спуститься на землю и даже не пыталось добыть себе пропитание после долгой спячки. Максимум, на который его хватило, — пару раз выбраться на ветку дерева, в основном же медведица томно смотрит вдаль или же погружается в сон, грея на солнце лапы.
Однажды ее покой нарушила прилетевшая птица, но и ей не удалось уговорить зверя выбраться из дупла и отправиться вслед за давно пробудившимися сородичами.
Сотрудники нацпарка даже установили напротив «лежбища» камеру наблюдения и запустили круглосуточную онлайн-трансляцию, чтобы все желающие могли следить за жизнью сонного барибала и не упустить момент, когда он освободится от чар Морфея. Впрочем, пользователей пленила именно безмятежность медведицы, которая может позволить себе то, о чем большая часть людей может лишь мечтать.
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