Кто, если не Мединский?

Обозреватель Sobesednik.ru взвешивает шансы возможных кандидатов на пост министра культуры в новом правительстве.

Гадать, оставит ли Путин Мединского на посту министра культуры в новом правительстве, бесполезно. Многочисленные скандалы могут сыграть ему как во вред, так и на пользу. Но о том, кто может сменить Мединского, в кулуарах активно говорят.

Самая заметная и статусная фигура — помощник президента Владимир Толстой . Нельзя сказать, что на Толстого в культурной среде вообще никто не имеет зуб. Имеют. Но его преимущество перед Мединским заключается в склонности к дипломатичности, что очень важно при разруливании конфликтов в нервно-драматическом сообществе. Плюс Владимир Ильич — праправнук классика русской литературы. Это было бы дополнительным сдерживающим фактором.

Аппаратных очков немало и у Елены Ямпольской — главреда газеты «Культура» и соратницы Никиты Михалкова . Несколько лет назад она ушла в политику, войдя в высший совет «Единой России» и став депутатом Госдумы . Уже тогда поговаривали, что Ямпольскую двигают в сторону министерской должности. Если выбор падет на Елену Александровну, для свободолюбивой творческой интеллигенции это будет сродни катастрофе. « Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется — Бог. Вторая — Сталин». Тут, правда, надо оговориться, что она предпочитает Бога: «Пока не поздно, давайте прибегнем к первой». Шутку про «непорочное исчезновение часов» на фотографии патриарха на «Серебряной калоше» Ямпольская приравняла к убийству ребенка. Из свеженького: «В интересах каждого государства — повышать привлекательность своей легенды и удерживать граждан от чрезмерного увлечения чужими… Если мы говорим — абсолютно обоснованно — о том, что против страны развязана информационная война, зачем же расписываться в неумении вести эту войну современными методами?» Патриотическое воспитание, по ее мнению, «буксует», а Макаревича она называет «растерявшимся». Потенциально конфликтные высказывания на общественные темы — главное, что может сыграть против Ямпольской: власть сейчас не должна быть заинтересована в том, чтобы еще больше накалять ситуацию в обществе и двигать вверх раздражителей.

Сможет ли стать министром человек более-менее либеральных воззрений? Вряд ли. В лучшем случае кто-то из аполитичных аппаратчиков: называют, например, Сергея Новикова . Он хоть и из Росатома (где работал с Сергеем Кириенко ), но поставил две оперы, а широким массам известен по «Что? Где? Когда?» как защитник знатоков. Чиновник сейчас будет полезнее, чем «всероссийский воспитатель».

У Мединского шансы остаться тоже высоки. Путин его знает как человека, показывающего ему хорошо сделанные и правильные отечественные фильмы, а также цифры роста по отрасли. Что до скандалов, то в спорах о цензуре или об ученой степени Путин ментально скорее на стороне министра: «раскачивание лодки» и угроза «оранжевой революции» — проблемы для власти поактуальнее. Мединский умеет отличать «полезное» от «вражеского» и задраивать люки.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Кто, если не Мединский».