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В Доме культуры «Заречье» изготовили пасхальные поделки
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В Доме культуры «Заречье» изготовили пасхальные поделки 

Управа района Некрасовка 55 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ко Дню Святой Пасхи в четверг, 5 апреля, в фойе Дома культуры «Заречье» района Некрасовка состоялась информационно-познавательная программа «Солнцем золотистым льётся колокольный звон!». Мероприятие проходило в рамках работы клуба творческого общения людей с ограниченными возможностями «Живой родник».
— В ходе встречи прошел мастер-класс по изготовлению пасхальных поделок и поздравительных открыток, — отметил представитель ДК.
Напомним, что «Заречье» расположено по адресу: 1-я Вольская улица, дом 11. (вт)
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