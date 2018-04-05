В Доме культуры «Заречье» изготовили пасхальные поделки

Ко Дню Святой Пасхи в четверг, 5 апреля, в фойе Дома культуры «Заречье» района Некрасовка состоялась информационно-познавательная программа «Солнцем золотистым льётся колокольный звон!». Мероприятие проходило в рамках работы клуба творческого общения людей с ограниченными возможностями «Живой родник».

— В ходе встречи прошел мастер-класс по изготовлению пасхальных поделок и поздравительных открыток, — отметил представитель ДК.

Напомним, что «Заречье» расположено по адресу: 1-я Вольская улица, дом 11. (вт)