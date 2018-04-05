Лучшую пасхальную корзину выбрали в центре соцобслуживания «Некрасовка»

В преддверии Пасхи в филиале «Некрасовка» прошел конкурс на лучшую пасхальную корзину.

На разных площадках нового пилотного проекта по активному долголетию, участники представили свои шедевры. Мастерицы и рукодельницы украсили корзины яркими лентами, цветами, декоративными яйцами, самодельными игрушками в виде цыплят и курочек, маленькими тематическими статуэтками и фигурками.

Члены жюри по достоинству оценили пасхальные корзины, наградив каждого участника. Призы вручила заведующая филиалом «Некрасовка» Ольга Малютина. Победителями конкурса стали Александр и Татьяна Ларкины. (вт)