Юные куряне примут участие в конкурсе «Мечты о будущем»

Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте СЭФ-2018

В рамках СЭФ-2018 пройдет конкурс детской компьютерной графики «Мечты о будущем». Детям необходимо изобразить мир будущего по следующим темам: «Моя будущая профессия», «Город, в котором я хочу жить», «Школа будущего».

В конкурсе принимают участие ребята до 14 лет. Работы представляют как отдельные авторы, так и команды.

Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте СЭФ-2018 с 10 апреля по 25 мая. 8 июня наградят авторов лучших работ.

На конкурс уже поступило 34 работы, которые в ближайшее время будут размещены на сайте форума.

Этап предварительного отбора работ уже завершен, но организаторы форума призывают всех заинтересованных направлять свои работы в адрес оргкомитета по адресу: sef-kursk@akm.ru.

Ознакомиться с требованиями к работам можно здесь: http://www.sef-kursk.ru/2018/vystavka-detskoj-kompyuternoj-grafiki/