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Юные куряне примут участие в конкурсе «Мечты о будущем»
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Юные куряне примут участие в конкурсе «Мечты о будущем» 

Курские известия 55 минут назад
Фото: Курские известия
Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте СЭФ-2018
В рамках СЭФ-2018 пройдет конкурс детской компьютерной графики «Мечты о будущем». Детям необходимо изобразить мир будущего по следующим темам: «Моя будущая профессия», «Город, в котором я хочу жить», «Школа будущего».
В конкурсе принимают участие ребята до 14 лет. Работы представляют как отдельные авторы, так и команды.
Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте СЭФ-2018 с 10 апреля по 25 мая. 8 июня наградят авторов лучших работ.
На конкурс уже поступило 34 работы, которые в ближайшее время будут размещены на сайте форума.
Этап предварительного отбора работ уже завершен, но организаторы форума призывают всех заинтересованных направлять свои работы в адрес оргкомитета по адресу: sef-kursk@akm.ru.
Ознакомиться с требованиями к работам можно здесь: http://www.sef-kursk.ru/2018/vystavka-detskoj-kompyuternoj-grafiki/
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