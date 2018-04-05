Юлия Скрипаль рассказала, что пришла в себя неделю назад

Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что мои силы прибывают с каждым днем. Спасибо за проявленный интерес ко мне и многочисленные пожелания выздоровления

— Юлия Скрипаль.

Она поблагодарила жителей Солсбери, которые пришли к ней на помощь, когда она с отцом оказалась без сознания в парке. Также она поблагодарила работников больницы за их заботу и профессионализм, передает сайт «Дни.ру».

Юлия отметила, что у нее сложный период в жизни и понадеялась, что общественность будет уважать личную жизнь ее семьи во время выздоровления, отметило ИА Nation News.

При этом Юлия не упомянула о состоянии своего отца, передает «Газета.ru» . Однако назвала произошедшее в Солсбери «сбивающим с толку».

4 марта Скрипалей отравили в Солсбери веществом «Новичок». В покушении обвинили Россию , не предоставив доказательств. Москва свою причастность к ЧП отрицает, однако к мнению РФ никто не прислушался. Ряд стран выслали российских дипломатов из своих государств. Россия пошла на зеркальные меры.

Позднее британские специалисты заверили, что «Новичка» произвели в России. Спустя некоторое время другие эксперты заявили, что не могут определить страну, которая изготовила отравляющее вещество. В этой связи Twitter британского посольства удалил пост, в котором утверждалось, что газ произвела Россия.

5 апреля СМИ опубликовали разговор Юлии с ее двоюродной сестрой Викторией. В беседе женщины были немногословны, обсудив лишь возможность Виктории получить визу и приехать в Лондон.