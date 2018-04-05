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Юлия Скрипаль рассказала, что пришла в себя неделю назад
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Юлия Скрипаль рассказала, что пришла в себя неделю назад 

360tv.ru 48 минут назад
Юлия Скрипаль ‐ дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля ‐ сделала заявление, в котором сообщила, что пришла в сознание неделю назад. Об этом говорится в обращении, опубликованном британской полицией.
Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что мои силы прибывают с каждым днем. Спасибо за проявленный интерес ко мне и многочисленные пожелания выздоровления
— Юлия Скрипаль.
Она поблагодарила жителей Солсбери, которые пришли к ней на помощь, когда она с отцом оказалась без сознания в парке. Также она поблагодарила работников больницы за их заботу и профессионализм, передает сайт «Дни.ру».
Юлия отметила, что у нее сложный период в жизни и понадеялась, что общественность будет уважать личную жизнь ее семьи во время выздоровления, отметило ИА Nation News.
При этом Юлия не упомянула о состоянии своего отца, передает «Газета.ru». Однако назвала произошедшее в Солсбери «сбивающим с толку».
4 марта Скрипалей отравили в Солсбери веществом «Новичок». В покушении обвинили Россию, не предоставив доказательств. Москва свою причастность к ЧП отрицает, однако к мнению РФ никто не прислушался. Ряд стран выслали российских дипломатов из своих государств. Россия пошла на зеркальные меры.
Позднее британские специалисты заверили, что «Новичка» произвели в России. Спустя некоторое время другие эксперты заявили, что не могут определить страну, которая изготовила отравляющее вещество. В этой связи Twitter британского посольства удалил пост, в котором утверждалось, что газ произвела Россия.
5 апреля СМИ опубликовали разговор Юлии с ее двоюродной сестрой Викторией. В беседе женщины были немногословны, обсудив лишь возможность Виктории получить визу и приехать в Лондон.
360tv.ru: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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