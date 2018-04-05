Скандал вокруг екатеринбургской квартиры с армией мигрантов дошел до Госдумы

По факту регистрации в екатеринбургской квартире на Эльмаше 7000 мигрантов возбуждено уголовное дело о халатности. Ответственность понесут должностные лица. "Спросил у замминистра внутренних дел Игоря Зубова о резиновой квартире на Эльмаше, где собственник прописал 7000 человек. Он ответил, что усилять законодательство необходимости нет. Возбуждено уголовное дело, виновных в незаконной регистрации привлекут к ответственности", — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Госдумы Андрей Альшевских (орфография и пунктуация автора — прим.ред.). Как ранее писало "Уралинформбюро" , собственник квартиры на улице Баумана за 10 лет зарегистрировал на 16 «квадратах» около 20 000 человек. По данным прокуратуры, мужчина стал объектом внимания силовиков еще летом 2016 года. На тот момент в его однушке было прописано 57 иностранцев. В декабре того же года по факту фиктивной регистрации возбудили дело. К тому времени в квартире числилась тысяча человек. Возбуждение дела не напугало собственника, и за год количество прописанных мигрантов возросло до 6 844 человек. Ранее по теме: Скандал в погонах: МВД прокуратура спорят из-за «резиновой» квартиры За 10 лет в «резиновой» квартире Екатеринбурга было прописано 20 тысяч мигрантов