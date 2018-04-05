Апрельский снег с дождем прошел в Китае

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая . Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.