Ещё
Апрельский снег с дождем прошел в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апрельский снег с дождем прошел в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сильный ветер и похолодание, сопровождающееся дождем и местами необычным для апреля снегопадом, накрыли в последние дни обширную территорию Китая. Синоптики обещают прекращение непогоды не ранее чем 6 апреля.
ИА Синьхуа: последние новости
Финал конкурса красоты "Мисс Казахстан 2018" Узбекистан и Туркменистан провели перговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы Во время ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербург не будут пускать автобусы, не оборудованные навигаторами "ЭРА-ГЛОНАСС"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила272
В России введут новую меру пресечения43
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»421
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова134
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение