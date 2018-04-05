Наташа Королева еще 16 лет назад выглядела не так привлекательно, как сегодня

В мае Наташа Королева отметит юбилей. Известной певице исполнится 45 лет. Однако она следит за собой и любит появляться на публике в эффектных нарядах. Напомним, что почти десять лет артистка прожила в браке с Игорем Николаевым , а затем рассталась с ним и родила сына Архипа от танцора Сергея Глушко . В 2003 году они сыграли свадьбу. Так как супруг певицы поддерживает себя в форме, то и своей избраннице он помогает следить за фигурой.

Сегодня Наташа предалась воспоминаниям и поделилась архивными снимками. На них она запечатлена примерно 16 лет назад и держит на руках еще совсем маленького сына. Певица позирует в алом пальто с длинными рукавами, а рядом с ней стоит подруга Инна в бежевом плаще и брюках. В комментариях артистка поздравила свою подругу с днем рождения. Она также опубликовала несколько свежих фото. Поклонники были поражены тому, как сильно преобразилась Королева за минувшие годы. Многие отметили, что сейчас она и ее подруга выглядят моложе и привлекательнее, чем раньше.

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"Хороший пример того, как женщина с годами выглядит лучше и лучше", «Наташа, вы такая живая и настоящая», «Изменилась в лучшую сторону, сейчас выглядит моложе, чем 20 лет назад!», «С возрастом все краше и краше», — прокомментировали фото подписчики. Стоит отметить, что Наташа не стесняется показаться смешной и часто публикует снимки, на которых гримасничает. Также не все ее наряды оказываются удачными, но и это не расстраивает певицу.