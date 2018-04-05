17-летняя девушка умерла в реанимации после попытки суицида в кировском СИЗО

В воскресенье, 1 апреля, в кировском СИЗО пыталась покончить с собой 17-летняя девушка. Об этом сообщает портал progorod43.ru.

Известно, что девушку нашли в камере без сознания. Подозреваемую сразу же госпитализировали, но медики спасти ее не смогли.

«Сотрудники изолятора вызвали скорую. Медикам удалось ее откачать и запустить сердце. Какое-то время она находилась в реанимации, но организм не выдержал, и она скончалась. Девушка пробыла в СИЗО один день», — сообщил источник.

Девушка приехала в Киров из другого города на учебу. В СИЗО оказалась после того, как ее задержали с наркотиками. Ее могли осудить на 10 лет колонии.

Фото — progorod43.ru