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17-летняя девушка умерла в реанимации после попытки суицида в кировском СИЗО
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17-летняя девушка умерла в реанимации после попытки суицида в кировском СИЗО 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В воскресенье, 1 апреля, в кировском СИЗО пыталась покончить с собой 17-летняя девушка. Об этом сообщает портал progorod43.ru.
Известно, что девушку нашли в камере без сознания. Подозреваемую сразу же госпитализировали, но медики спасти ее не смогли.
«Сотрудники изолятора вызвали скорую. Медикам удалось ее откачать и запустить сердце. Какое-то время она находилась в реанимации, но организм не выдержал, и она скончалась. Девушка пробыла в СИЗО один день», — сообщил источник.
Девушка приехала в Киров из другого города на учебу. В СИЗО оказалась после того, как ее задержали с наркотиками. Ее могли осудить на 10 лет колонии.
Фото — progorod43.ru
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